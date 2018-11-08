أمن الإسكندرية يغلق 10 مراكز دروس خصوصية بدون تراخيص

شنت مديرية أمن الإسكندرية ،بقيادة اللواء محمد الشريف ، حملة مكبرة فى إطارجهود المديرية ،بشأن متابعة قانونية المطبوعات والأماكن القائمة عليها ومدى إلتزام العاملين بها بأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002م الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف وخاصة في مجال مراكز الدروس الخصوصية خارج نطاق الكليات والمعاهد والمدارس بدون ترخيص .

وقام ضباط قسم المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية ، بحملة بدوائر أقسام المدينة أسفرت عن ضبط 10 مراكز تعليمية ، بدون تراخيص ، تحريرعن وقائع الضبط المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .