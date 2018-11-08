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أمريكا تحذر دول العالم من السماح لناقلات النفط الإيرانية بدخول موانيها

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:32 م
أمريكا تحذر دول العالم من السماح لناقلات النفط الإيرانية بدخول موانيها بريان هوك الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية
كتب- محمد تهامى زكى
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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من السماح لناقلات النفط الإيرانية ، بالدخول إلى موانيها ، لأن ذلك  يتعارض مع العقوبات الأمريكية ضد طهران .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ، بيان بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول السياسة بشأن إيران ، الذى قال فيه  "أنه فى الوقت الذى تسحب فيه شركات التأمين الكبرى التغطية من السفن الإيرانية، فإنه من المحتمل أن تلجأ إيران إلى شركات التأمين المحلية التى لن تكون قادرة على تعويض خسائر الحوادث البحرية التى تصل إلى مليارات الدولارات".

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وأضاف هوك": "يجب على الدول والموانئ ومشغلى القنوات الملاحية والشركات الخاصة أن يدركوا أنهم سيكونوا مسؤولين على الأرجح عن تكاليف الحوادث التى ستتعرض لها ناقلات النفط الإيرانية المؤمنة ذاتيا".

 

 


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