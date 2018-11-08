أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة جنيهان ليسجل عيار 21 فى مصر حوالى 612 جنيها حتى الآن، عقب انخفاض سعر الذهب عالميا حوالى 4 دولارات لتسجل أوقية الذهب 1224 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 525 جنيه

عيار 21: 612 جنيه

عيار 24 : 700 جنيه

الجنيه الذهب : 4896

الأوقية :1224 دولار

أسعار الذهب في مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة باخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل