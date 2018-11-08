video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:08 ص
أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 612 جنيها للجرام مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة جنيهان ليسجل عيار 21 فى مصر حوالى 612 جنيها حتى الآن، عقب انخفاض سعر الذهب عالميا حوالى 4 دولارات لتسجل أوقية الذهب 1224 دولار.
 
وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
 
عيار 18 : 525 جنيه
 
عيار 21: 612 جنيه
 
عيار 24 : 700 جنيه
 
الجنيه الذهب : 4896
 
الأوقية :1224 دولار
 
 
أسعار الذهب في مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة باخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.
 
 
سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-11-2018 فى مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 -11-2018 فى مصر

اسعار الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر

الذهب

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة