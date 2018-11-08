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خالد صلاح
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أحزاب الأغلبية الرئاسية بالجزائر تتفق على دعم الرئيس بوتفليقة فى الانتخابات المقبلة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:04 ص
أحزاب الأغلبية الرئاسية بالجزائر تتفق على دعم الرئيس بوتفليقة فى الانتخابات المقبلة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة
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اجتمعت أحزاب الأغلبية الرئاسية بالجزائر للتنسيق وتقرير إضفاء الطابع الرسمى فى إطار التحالف الرئاسى لدعم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة رئاسية خامسة فى الانتخابات المقررة فى أبريل المقبل.

ضم الاجتماع كلا من جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، والوزير الأول (رئيس الوزراء) أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطنى الديمقراطى وعمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) وعمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية.

وذكر التلفزيون الجزائرى مساء اليوم أن الاجتماع أسفر عن ميلاد تحالف رئاسى يجمع الأحزاب الداعمة للرئيس بوتفليقة التى قررت تنسيق جهودها فى دعم ترشح الرئيس بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الاجتماع وصف بالتنسيقى بين الأحزاب الممثلة للأغلبية، أحزاب قررت إضفاء طابع الرسمية فى علاقتها لدعم رئيس الجمهورية.

وقال المجتمعون، فى بيان لهم عقب الاجتماع نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إنه "بعد تحليل الوضع السياسى للبلاد، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة، قرر الأحزاب الأربعة إضفاء الطابع الرسمى على علاقاتهما فى إطار تحالف دعم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".


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