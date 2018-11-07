930 من طلاب جامعة بنها يخوضون الانتخابات الأحد المقبل

تبدأ صباح الأحد المقبل 11 نوفمبر انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها، حيث يتنافس 930 طالبًا وطالبة للفوز بمقاعد اتحاد الطلاب بـ15 كلية تضمها جامعة بنها صرحت بذلك اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الطلابية بجامعة بنها.

ومن جانبه أكد الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، ضرورة حسن سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات قد يتعرض لها الطلاب المرشحون وأن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، مضيفاً أن الانتخابات الطلابية لابد أن تستند الي قيم أخلاقية وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجًا فريدًا في الممارسة الديمقراطية وحرية الاختيار.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات بمراحلها المختلفة برئاسة الدكتور عيد حميدة عميد كلية التجارة وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة و2 من الطلاب المتميزين في الانشطة الطلابية وغير المرشحين، بالإضافة إلى تشكيل لجان عليا فرعية بكل كلية من كليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات، كما تم تشكيل لجان فرعية لكل فرقة دراسية للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية بالفرق.