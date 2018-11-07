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915 مرشحًا يتنافسون على عضوية لجان الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:57 م
915 مرشحًا يتنافسون على عضوية لجان الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط
اسيوط - محمود عجمى
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أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى  نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب استكمالاَ لمراحل العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد لها ،عن الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2018/2019 بلغ 915 مرشحاَ ،وذلك بعد تلقى86طعناَ وفحصها من خلال  اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية،وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن  عدد المرشحين   بكلية العلوم 79  مرشحاَ بعد فحص 16 طعن وقبول  اثنان منهم  ، وعدد المرشحين بكلية الفنون الجميلة 35  مرشحاَ بعد فحص 4 طعون وقبول واحد منهم  ، وعدد المرشحين بكلية التربية 52  مرشحاَ بعد فحص 17 طعن ، وبلغ عدد المرشحين في كلية التمريض 73 مرشحاَ بعد فحص 20 طعن وقبول 4 طعون ، وبلغ عدد المرشحين فى كلية الزراعة 47 مرشحاَ بعد فحص 4 طعون وقبول ثلاثة منها ، وبلغ عدد المرشحين بكلية التجارة 74 مرشحاَ بعد فحص 9 طعون وقبول واحد منهم ، وبلغ عدد المرشحين فى كلية رياض الأطفال 32 مرشحاَ بعد فحص طعن واحد ، كما بلغ عدد المرشحين بكلية الآداب 49 مرشحاَ ، وعدد المرشحين بكلية التربية النوعية 35 مرشحاَ ، وعدد المرشحين بكلية التربية الرياضية 56 مرشحاَ .

كما بلغ عدد المرشحين بكلية طب الأسنان 39 مرشحاَ بعد فحص 3 طعون وقبولهم الثلاثة ، وبلغ عدد المرشحين بكلية الصيدلة 44 مرشحاَ ، وفى كلية الطب البشرى بلغ عدد المرشحين 35 مرشحاَ ، وبلغ عدد المرشحين في كلية الحقوق 48 مرشحاَ ،و25 مرشح في كلية الحاسبات والمعلومات ، كما بلغ عدد المرشحين فى كلية الخدمة الاجتماعية 77 مرشحاَ بعد فحص 4 طعون وقبول واحد منهم ،وبلغ عدد المرشحين فى كلية الهندسة 61 مرشحاَ بعد فحص 4 طعون وقبول واحد منهم ،وبلغ عدد المرشحين في كلية الطب البيطري 54  مرشحاَ بعد فحص عدد 2 طعن،    ،مشيراَ الى   انه يبدأ غداَ الخميس 8 نوفمبر فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتبدأ الأحد 11 نوفمبر انتخابات الجولة الأولى بالكليات وتختتم الخميس  15 نوفمبر بانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.  

 

 


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