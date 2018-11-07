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240 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 15.5 مليون طن فى 5 أيام

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:30 ص
240 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 15.5 مليون طن فى 5 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ5 أيام الماضية، من الجمعة وحتى أمس الثلاثاء، عبور240 سفينة بحمولة 15.5مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس، 57 سفينة بحمولة 3.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 47 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 55 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت الإثنين 44 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، كما عبرت قناة السويس أمس الثلاثاء 37 سفينة بحمولة 2.4 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ5 أيام الماضية إلى 240 سفينة بحمولة 15.5مليون طن. 


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