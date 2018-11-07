وكيل "تعليم كفر الشيخ" تناقش العجز والزيادة وتتبنى حملة "يوم فى حب مصر"

كفر الشيخ – محمد سليمان

عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا بحضور هناء شهاب وكيل المديرية، ومدراء العموم ومديرى الإدارات التعليمية، وناقشت خلاله العجز والزيادة والتعليمات، مشددة على متابعة سير العملية التعليمية وسد العجز بالمدارس، وتحسين بيئة وجودة التعليم، وتكثيف المرور والرقابة، وتحقيق الانضباط الإدارى بقطاع التعليم، كما شددت على متابعة التعليمات الخاصة بتطوير التعليم خاصة بالصف الأول الابتدائى والصف الأول الثانوى.

وأعلنت وكيل الوزارة عن تبنيها حملة "يوم فى حب مصر" لتنظيم قوافل تعليمية مجانية كل يوم السبت من كل أسبوع بجميع الإدارات التعليمية على أن تخصص كل إدارة 3 مدارس " ابتدائية، إعدادية، ثانوية"، لاستقبال الطلاب والطالبات، والإعلان عن تلك الحملة بمشاركة المعلمين المتميزين بكل مادة من المواد الدراسية، للحد من الدروس الخصوصية كبداية للقضاء عليها.

كما شددت وكيل الوزارة، على متابعة حملة مدرستى خضراء جميلة، لتشجير المدارس، وإضافة مساحات خضراء للمدارس، وحملة لا للتنمر، ومسابقة أجمل مدرسة.