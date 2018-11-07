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وفاة سيدة فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:23 ص
وفاة سيدة فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية جثه - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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لقيت سيدة مصرعها أثر حادث على الطريق الصحراوى بالإسكندرية وإصطدامها بسيارة على الطريق.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثان العامرية من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة بالطريق الصحراوى بنزلة كوبرى العامرية - تجاه القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "ا ع ا" 37 سنة مهندس، مقيم بدائرة قسم أول الرمل، اصطدمت بسيدة "مجهولة" فى العقد الرابع من العمر حال عبورها الطريق، مما أدى لوفاتها واتخذت إجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة العامرية العام "تم النقل" وتم التحفظ على السيارة وقائدها وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحديد شخصية المتوفية وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض النيابة .


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