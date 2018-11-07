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وزير الكهرباء يتوجه إلى جوهانسبرج للمشاركة فى منتدى بنك التنمية الإفريقى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:27 ص
وزير الكهرباء يتوجه إلى جوهانسبرج للمشاركة فى منتدى بنك التنمية الإفريقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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توجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، للمشاركة في المنتدى الذى يقوم بتنظيمه بنك التنمية الإفريقى حول " تشجيع استثمارات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة في إفريقيا " والمنعقد خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري بجوهانسبرج .
 
وأوضح الدكتور محمد شاكر ، فى بيان له ،  أن الهدف من المنتدى هو الإطلاق والتشغيل الرسمي لمنصة رفيعة المستوى لجذب إستثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المستدامة بإفريقيا ، ويعد المنتدى فرصة سانحة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة، ودراسة التحديات والمصالح الاستراتيجية على المدى الطويل ، وبالتالي الاتفاق على مجموعة أولى من التوصيات للعمل المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالكيفية التي تؤدى إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص وتيسير الوصول إلى تمويل لمشروعات الطاقة المستدامة في إفريقيا.
 
وأضاف  شاكر ، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قد أكد على المشاركة فى هذا المنتدى لما له من أهمية وتأثير كبير على مستقبل الطاقة المتجددة في قارة إفريقيا ، وزيادة جهود الجهات المانحة وشركاء التنمية الإقليمية والدولية من أجل وضع إطار لجذب استثمارات القطاع الخاص المسئولة والمستدامة وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص الإفريقي.
 
ومن المنتظر أن يشارك في هذا المنتدى  عدد كبير من صانعي القرار رفيعي المستوى من القطاع الخاص.
 
وأوضح شاكر أن المشاركة فى هذا المنتدى تأتى أيضاً فى إطار الرغبة  فى توفير بيئة جاذبة لاستثمارات الطاقة المتجددة والعمل على تطويرها، من أجل أن تسرّع مصروالدول الشقيقة من القارة السمراء من خطاها نحو التحول إلى التكنولوجيات الحديثة للطاقات المتجددة،  
 
 

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الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

افريقيا




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