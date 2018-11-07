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وزير الزراعة يكلف "أبو دنيا" مديراً لمعهد الإنتاج الحيوانى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:07 م
وزير الزراعة يكلف "أبو دنيا" مديراً لمعهد الإنتاج الحيوانى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور فوزى محمد أحمد أبودنيا رئيس بحوث بمعهد  بحوث الإنتاج الحيوانى، بالعمل مديراً لمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.

جاء ذلك وفقاً للقرار الوزارى الذى حمل رقم 1562 لسنة 2018.

 

 


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