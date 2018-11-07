وزير التعليم العالى يفتتح فعاليات معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار غدا

كتب وائل ربيعى

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح غد الخميس فعاليات معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار، الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويستمر لمدة يومين من 8 إلى 9 نوفمبر الجارى، ويقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأرض المعارض بمدينة نصر.

وخلال فعاليات المعرض يستعرض المبتكرون والمخترعون، ومراكز نقل التكنولوجيا بالجامعات والمعاهد البحثية، وطلاب الجامعات، والتعليم قبل الجامعى، وجمعيات رعاية المبتكرين، والشركات التكنولوجية الناشئة ابتكاراتهم على زوار المعرض.

ومن المقرر أن تشارك العديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية بابتكارات متميزة في المجالات المختلفة، وسيكون ضيف شرف المعرض هذا العام دولة جنوب إفريقيا حيث تشارك بعدد من الابتكارات، كما يشهد المعرض ممثلين عن وزارة البحث العلمي في دولة جنوب إفريقيا، والهيئات الراعية للابتكار مثل هيئة التكنولوجيا والابتكار، والهيئة القومية لتمويل البحوث فى جنوب إفريقيا، كما أن هناك مشاركة من بعض الجامعات الأمريكية كجامعة ستانفورد ومؤسسة AUTM.

من جانبه أوضح الدكتور محمود صقر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ستمنح هذا العام جوائز مالية ومنح احتضان تترواح من 5 آلاف إلى 200 ألف جنيه لأفضل الابتكارات والاختراعات التي تؤدى إلى توليد تكنولوجيا وطنية؛ بهدف دعم الابتكارات الفائزة في المعرض للوصول إلى مرحلة الإنتاج، وستقدم المنح من خلال برامج الأكاديمية المختلفة كبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، ومسرع الأعمال 101، وطبق فكرتك وWomen Up، كما تقدم الأكاديمية هذا العام ميداليات للسادة الفائزين في المعرض بثلاث فئات ذهبية، فضية، وبرونزية، كما ستمنح الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS(3 جوائز مالية لأفضل ابتكارات في المعرض، وستقدم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ميدالية ودرع من خلال المعرض.

وأضاف صقر أن المعرض يضم عدة شركاء منهم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة "مشاريع مصر" كشريك استراتيجي في المعرض، و CIT راعي الصناعة الرقمية في المعرض، وشركة مصر للطيران الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للابتكار، وشركة وظف "wuzuff" الشريك الإستراتيجي المهني فى المعرض.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المعروضات في الأربع دورات السابقة 1260 فكرة وابتكار، وكان إجمالي عدد الجوائز التي منحت 165 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية واحتضان بإجمالي تمويل قدره 4 مليون جنيه، حيث تم احتضان 14 فائز بقيمة 2.3 مليون جنيه مصري، أما بالنسبة للنسخة الرابعة للمعرض فقد كان لها النصيب الأكبر في المعروضات والجوائز حيث عُرض به أكثر من 530 ابتكار من مصر والصين وبعض الدول العربية وتم منح عدد 86 جائزة، وزار المعرض 4200 زائر وأكثر من 2 مليون زائر لصفحة المعرض على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتجدر الإشارة أنه من المقرر أن يحضر معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار هذا العام عددًا من الوزراء، ورجال الدولة، والمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أكثر من 600 فكرة مبتكرة ونماذج أولية واختراعات وابتكارات متميزة قابلة للتطبيق الصناعي لأكثر من 160 ابتكار من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وعدد 50 مشروع من الحاضنات والشركات التكنولوجية الناشئة، وأكثر من 50 ابتكار من الابتكار المجتمعي للأفراد، ومشاركة أكثر من 55 مشروع من المبادرات والحملات والمشروعات القومية وتعميق التصنيع المحلي، ومشاركة 14 مشروع من التحالفات التكنولوجية، وأكثر من 100 ابتكار من مدارس STEM والمراكز الاستكشافية، و 50 فكرة من جامعة الطفل، وأكثر من 50 مشروع من مشروعات التخرج، وأكثر من 30 مشروع في مجال الفنون والثقافة العلمية، فضلًا عن جناح خاص للأطفال لعرض أفلام علمية ثلاثية الأبعاد 3D وعرض استخدامات الفيزياء في الحياة اليومية، كما تم إضافة هذا العام جناح تكنولوجيات المستقبل والذي يحتوي على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيات المالية.