وزير التعليم العالى يتلقى تقريرًا من رئيس جامعة أسوان حول انتهاء أزمة المواصلات

وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا من الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان حول انتهاء أزمة المواصلات التي كانت تؤرق الطلاب فى الفترة الماضية، بالحرم الجامعى فى صحارى ومدينة أسوان الجديدة.

أشار التقرير إلى أنه فى إطار المسئولية المجتمعية المشتركة لجميع مؤسسات المجتمع، فقد عقدت جامعة أسوان اجتماعا في الأيام القليلة الماضية لوضع حلول سريعة عاجلة لهذه الأزمة، بالتنسيق مع مسئولى الجهات المختصة، وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات، وهي التنسيق مع إدارة المرور بأسوان لتثبيت تواجد 86 سيارة ميكروباص، تعمل على خط السير بمدينة أسوان الجديدة، وتشديد الرقابة المرورية والأمنية عليها؛ للتأكد من التزام هذه السيارات بخطوط السير المحددة لها ، بالإضافة إلى توفير 8 سيارات للنقل الجماعي، بالتنسيق مع محافظة أسوان بواقع 4 أتوبيسات لخط صحاري، و4 أتوبيسات لمقر الجامعة بأسوان الجديدة على مدار اليوم، وإنشاء 5 مظلات بموقف الطلاب بمدينة أسوان الجديدة لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

وأضاف التقرير أنه سيتم التنسيق مع محافظة أسوان لفتح تراخيص ميكروباص وميني باص جديد للعمل بمقر الحرم الجامعي بصحاري ومدنية أسوان الجديدة كما سيتم فتح خطوط سير جديدة بين مختلف مواقف أسوان وبين الجامعة، وتشكيل غرفة عمليات لإدارة أزمة المواصلات لمواجهة أى تكدس أو زحام للطلاب أثناء خروجهم فى وقت الذروة، والمتابعة المستمرة على مدار اليوم.

كما أوضح التقرير أنه تم توفير 4 أتوبيسات من الجامعة من خطوط سير أعضاء وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، لكي تعمل في نقل الطلاب والطالبات أثناء حالة الزحام الشديد، كما أوصى الاجتماع بالتنسيق مع جهاز مدينة أسوان الجديدة، بهدف سرعة الانتهاء من إنشاء موقف الأقاليم بمدينة أسوان الجديدة الذي يتواجد بالقرب من مقر الجامعة هناك، كما سيتم دراسة إمكانية التعاقد مع شركات نقل جماعي لنقل الطلاب بمقابل شهري رمزى.

ولفت التقرير إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر يضم الجهات المختصة الشهر الجارى، لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لحل مشكلة أزمة المواصلات لطلاب الجامعة.