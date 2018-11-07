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وزير التعليم العالى يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:58 ص
وزير التعليم العالى يتفقد إنشاءات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أثناء الجولة
كتب وائل ربيعى
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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الثلاثاء إنشاءات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، على هامش مشاركته فى فعاليات منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ.
 
وشملت جولة الوزير تفقد كافة مساحة موقع الجامعة ومبنى الإدارة الرئيسى، والمكتبة، ومبانى الكليات، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن الطلاب والطالبات، والملاعب وغيرها من مرافق الجامعة.
 
وخلال الجولة أشاد عبد الغفار بالالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت الجامعة وفقًا لأفضل المواصفات، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
 
كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ منشآت الجامعة، والتي تضم 12 كلية موزعة على 3 مدن هي: (رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ) وبها العديد من التخصصات المتنوعة الملائمة لطبيعة محافظة جنوب سيناء، حيث يضم موقع الجامعة بشرم الشيخ كليات (الألســـن واللغات، والسياحة والفنادق، وقسم هندسة العمارة) بالإضافة إلى فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، وملاعب كمرحلة أولى. ويضم موقع الجامعة بطور سيناء كليات في تخصصات (الصناعات التكنولوجية، والهندسة، وعلوم البحار) بالإضافة إلى مبنى الإدارة، وقاعة للمؤتمرات، ومكتبة مركزية، وقاعة للألعاب الرياضية، وسكن للطلاب والطالبات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، كما تضم المرحلة الثانية كليات الطب، والصيدلة، والتمريض، ومستشفى تعليمي.
 
ويشمل موقع الجامعة برأس سدر كمرحلة أولى مبنى الإدارة، والمكتبة، وكلية الزراعة، ومبنى الخدمات، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن الطلاب والطالبات، وتضم المرحلة الثانية إنشاء كلية العلوم الإدارية.
 
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