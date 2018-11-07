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وزير التجارة والصناعة الكويتى: لدينا النية والإرادة لزيادة استثماراتنا فى مصر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:28 ص
وزير التجارة والصناعة الكويتى: لدينا النية والإرادة لزيادة استثماراتنا فى مصر وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان
الكويت (أ ش أ)
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أكد وزير التجارة والصناعة الكويتى خالد الروضان، توافر النية والإرادة لدى المستثمرين الكويتيين؛ لزيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر.

وقال الروضان – فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت، على هامش مشاركته فى الملتقى الأول للتعاون المصرى الكويتى اليوم الأربعاء، والذى يعقد تحت شعار (شركاء أشقاء) – أن احتلال الكويت للمركز الرابع فى قائمة المستثمرين فى مصر، ووجود أكثر من 40 شركة كويتية تعمل على أرض الكنانة، يؤكد ويعكس مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وحول الملتقى الأول للتعاون المصرى الكويتى، قال الروضان أن الملتقى يستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى مصر والكويت، لتعزيز حجم التبادل التجارى بين البلدين، والبالغ نحو 500 مليون دولار حاليا، مما سينعكس ايجابيا على العلاقات الثنائية.

ووصف وزير التجارة والصناعة الكويتى، لقاءه بوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار بـ"الممتاز"، مشيرا إلى أنهما اتفقا على تذليل كافة العقبات التى تعترض زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، قد افتتح اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الأول للتعاون المصرى الكويتى، والذى يستهدف تسليط الضوء على العلاقة المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين، وتشكيل أرضية واعدة للاستفادة منها على كافة المستويات؛ حيث تؤمن فعاليات هذا الحدث المهم وغير المسبوق، فرصة للمهتمين وللمستثمرين، ولكبرى الشركات من كلا الدولتين، للاطلاع على التطورات، والاصلاحات القانونية والاقتصادية التى تصب فى خانة اهتماماتهم، والوقوف على بعض الفرص الاستثمارية التى تلبى طموحاتهم وتطلعاتهم، مما يؤدى تلقائيا إلى تعزيز العلاقة بين البلدين، وتأكيد قواعد الثقة ومبادىء التعاون الاقتصادى والاستثمارى البناء.

 


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