وزير التجارة: الكويت ثالث أكبر شريك تجارى عربى لمصر بـ1.7 مليار دولار 2017

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الكويت تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث تعد ثالث أكبر شريك تجارى لمصر فى العالم العربى بعد الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ نحو 1.74 مليار دولار خلال عام 2017 منها حوالى 363 مليون دولار سلع غير بترولية.

وجاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال فعاليات ملتقى التعاون المصرى الكويتى المنعقد صباح اليوم بدولة الكويت تحت عنوان "شركاء أشقاء" برعاية وحضور الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى وخالد الروضان، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت.

وأضاف نصار أن الكويت تأتى فى المرتبة الرابعة فى قائمة أكبر الدول المستثمرة فى مصر بمشروعات استثمارية مشتركة يبلغ عددها 1227 بمساهمة كويتية قيمتها 3,7 مليار دولار، حيث تتركز تلك الاستثمارات فى مجالات السياحة، والصناعة، والتمويل، والعقارات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث تتطلع مصر لتعميق هذه العلاقات وزيادة مساهمة القطاع الخاص والشركات فى البلدين وذلك تحت مظلة وتشجيع الحكومتين المصرية والكويتية

وتابع أن العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والكويت تمثل أساسا راسخا للعلاقات القائمة على الإخوة والصداقة ورعاية المصالح المشتركة فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت نموا كبيراً على مدار التاريخ خاصةً فى ظل حرص القيادة السياسية فى البلدين على التنسيق والتشاور الأمر الذى انعكس بصورة إيجابية على العلاقات الاقتصادية وتطور التبادل التجارى والاستثمارى بين الجانبين.

وقال الوزير إن السنوات الخمس الماضية قد شهدت تبادل لزيارات رسمية رفيعة المستوى بين القيادات السياسية بالبلدين، توجت بزيارات رئاسية وأميرية، مشيراً إلى أن تلك الزيارات لعبت دوراً محورياً فى تعزيز مستوى العلاقات المشتركة بين مصر والكويت والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وشارك فى فعاليات الملتقى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب المصري، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والسفير طارق القوني، سفير مصر لدى الكويت ومعتز الألفى رئيس الجانب المصرى بمجلس التعاون المصرى الكويتي، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتى بمجلس التعاون المصرى الكويتي، بالإضافة إلى عدد كبير من مسؤولى حكومتى البلدين ومجموعة من رجال الأعمال والإعلاميين المصريين والكويتيين إلى جانب أعضاء مجلس التعاون المصرى الكويتي.

وأشار نصار إلى أن انعقاد هذا الملتقى يأتى فى إطار حرص الحكومة المصرية على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الكويت الشقيقة بما يحقق مزيد من التطور فى الشراكة بين البلدين على كافة المستويات وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.

وتابع الوزير أن ملتقى التعاون المصرى الكويتى يمثل فرصة كبيرة وجادة لإتاحة الحوار المتبادل بين هذا الجمع الرفيع من المسئولين الحكوميين، والمستثمرين، وأصحاب الأعمال، وقيادات الشركات، والمفكرين، والمثقفين، والإعلاميين من البلدين الشقيقين، كما يبعث برسالة مفادها أن أساس الشراكة الاقتصادية يقوم على الدور الفعال لمجتمع الاعمال، مشيراً إلى أهمية دور الملتقى فى إقامة حوار مثمر وبناء بين الطرفين والمساهمة فى زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار نصار إلى أن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة، حيث تناقش جلساته الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومحاور ونتائج الجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لتطوير الأداء الاقتصادى وتطوير الهياكل الإنتاجية فى مصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمالية، بهدف توفير مناخ سليم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، لافتاً إلى أن الحكومة تطمح لأن تكون لهذه المحاولات الجادة تأثيرا إيجابياً ومحفزاً للشركات الكويتية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، وخلق تعاون صناعى وتجارى أقوى يسهم فى زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وحث الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والكويتية على تحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء فى العمل المشترك للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصةً أسواق قارة أفريقيا.

ونوه نصار إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولى وهو الأمر الذى يدعو مصر إلى التكاتف والترابط مع الأشقاء الكويتيين فى عصر شديد المنافسة يتطلب مزيد من التخطيط والجهد والعمل المشترك، لافتاً إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم فى إزالة كافة التحديات التى تواجهها كل من مصر والكويت، وكذا العمل على طرح مبادرات تستهدف تحقيق مزيد من التقدم فى العلاقات المصرية الكويتية فى كافة مجالات التعاون المشترك.

وتم على هامش الملتقى افتتاح معرض لاستعراض أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية للملتقى والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.