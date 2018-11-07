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وزير الإعلام اليمنى: الحوثى تجبر وسائل الإعلام للتعتيم على خسائرها الكبرى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:32 م
وزير الإعلام اليمنى: الحوثى تجبر وسائل الإعلام للتعتيم على خسائرها الكبرى وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى
كتبت إيمان حنا
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كشف وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى أن ميليشيا الحوثى قد أصدرت تعميما داخليا لوسائلها الإعلامية ونشطائها فى شبكات التواصل الاجتماعى بمنع نشر صور قتلاها فى مختلف جبهات القتال، وذلك بعد تزايد خسائرها البشرية بضربات الجيش الوطنى فى محاور صعدة والبيضاء والحديدة والضالع وتعز خوفاً من انهيارهم.

 

وأضاف الأريانى؛ على حسابه الشخصى فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن الميليشيا تخشى افتضاح وضعها الميدانى أمام الجيش اليمنى كما تحاول الحفاظ على معنويات أنصارها المنهارة بفعل هزائمها وانكسارتها، وخوفا من رفض باقى مخزونها من المقاتلين فى مناطق سيطرتها التوجه لجبهات القتال فى ظل انهيارات كبيرة فى العديد من المحاور، حيث حقق الجيش اليمنى مدعوما بقوى التحالف العربى انتصارات وتقدم غير مسبوق بكافة الجبهات.

 

وأكد الأريانى أن هذا أكبر دليل على اقتراب تحرير الأراضى اليمنية من عبث ميليشيات الحوثى الإيرانية.

 


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اليمن

وزير الاعلام اليمنى

صعدة

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