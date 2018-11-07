وزيرة الهجرة تزور مسجد الصحابة وكنيسة السمائيين بصحبة أبناء المصريين بالخارج

أجرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم، زيارة لمسجد الصحابة وكنيسة السمائيين بشرم الشيخ مصطحبة معها عدد من المصريين بالخارج المشاركين النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، وبحضور كل من اللواء خالد متولى، نائب محافظ جنوب سيناء، الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أهمية زيارة المصريين بالخارج لمسجد الصحابة وكنيسة السمائيين وما تحمله هذه المعالم الدينية من رسائل هامة للعالم أجمع، تأتي في مقدمتها أن مصر بلد السلام والتسامح، عطفا على ما يتسم به هذا البلد من أمن وأمان فى كافة أنحائه.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه يستحيل على أى متآمر أن يغزو هذا النسيج أو يحاول المساس بالهوية الوطنية، فنحن شعب قوي والمصريين بالخارج عليهم إدراك هذا، فأي محاولة لتفكيك الدولة أو نشر الشائعات المغرضة ستفشل، ودليل على هذا الاتصال والزيارات المباشرة لجميع المصريين بالخارج لمصر مؤخرا، كما وجهت الدعوة للمصريين بالخارج المشاركة في مؤتمر سانت كاترين السنوي "هنا نصلي معا".

من جهته، قال نيافة الأنبا أبوللو إن مصر هى قلب العالم القديم، واللحمة الوطنية ليست مصطنعة فهى متجذرة فى الشعب كقناعات تشكل نسيجا واحدا.

وأكد نيافة الأنبا أن مصر عصية على أى إرهاب، وأن أي محاولة لشق الصف لن تزيدنا إلا قوة، وسنبقى دائما على قلب رجل واحد خلف قيادة سياسية واعية لما يحدث فى المنطقة العربية من مخاطر وصراعات.

من جانبهم، أعرب الوفد المشارك في الزيارة عن امتنانهم لما يلمسوه من تماسك الشعب المصري والتماسك الكبير بين أطيافه مما يشكل صورة مصر الحقيقية التي يجب أن يدركها العالم، ما يؤكد أن هذا البلد لن يسقط فريسة لأي محاولات تشويه يريد البعض الترويج لها عن عمد، مؤكدين دورهم الهام في نشر هذه الصورة بمختلف الوسائل حتى تصل للعالم الخارجي، مؤمنين بذلك الدور كمحور هام في بناء الدولة المصرية الحديثة التي تمد يدها للجميع وترفع شعار السلام والأمان للجميع.