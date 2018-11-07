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وزيرة الصحة: فحص 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:01 ص
وزيرة الصحة: فحص 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام تصوير عمرو مصطفى
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فحص ما يقرب من 8 ملايين مواطن ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والامراض غير المعدية.
 
وقالت وزيرة الصحة خلال تفقدها اليوم المركز القومى لخدمات الدم أن مبادرة الرئيس تسير بخطى سريعة فى محافظات المرحلة الأولى لتحقيق هدف القضاء على فيروس سى.
 
وتابعت المرحلة الثانية ستبدأ أول ديسمبر المقبل فى 11 محافظة وتتضمن فحص 20 مليون مواطن، وتابعت: نتمنى أن يكون الجمهور واعى ويشارك فى الفحص والكشف للحصول على حقة وحرصا منا على سلامته.
 
وقالت، إن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، توصلت إلى أن نسبة البدانة أو زيادة الوزن بلغت ٤٣% من المصريين الذين تم فحصتهم، وذلك بعد قياس مؤشر كتلة الجسم.
 
وأوضحت أن النسبة الأكبر من المصريين المصابين بزيادة الوزن كانت فى المحافظات الحضرية ومنها البحيرة.
 
وأشارت زايد إلى اعتزام الوزارة رفع ثقافة المواطنين وخاصة الشباب، بأهمية الحفاظ على الوزن المثالي.
 
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