واشنطن بوست: نتيجة انتخابات الكونجرس استفتاء ضد ترامب

بعد الهزيمة التى تلقاها الجمهوريين فى مجلس النواب وفقدان الأغلبية لصالح الحزب الديمقراطى، اعتبرت صحيفة واشنطن بوست نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكى، بمثابة استفتاء على الرئيس دونالد ترامب نفسه.

وقالت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الأربعاء، أن الناخبين كانوا مدفوعين فى تصويتهم للديمقراطيين بعامين من أكثر الفترات الانقسامية فى تاريخ أمريكا الحديثة، ومن ثم فإنهم أرادوا إرسال رسالة للرئيس الأمريكى وكانوا يتشاطرون الاقتناع بأن بلدهم كان على حافة انهيار ديمقراطى وأن صوتهم كان ذا أهمية.

وفى تقرير آخر بالصحيفة نفسها، أشارت إلى أن بعد هذه النتيجة التى تمثل ضربة للرئيس الأمريكى، فإن ترامب يستعد للحملة الانتخابية لولاية ثانية فى عام 2020 بدون خطط لتغيير نهجه، وأضافت أنه أصبح بحاجة لإعادة تشكيل التحالف الذى ساعده على الفوز قبل عامين.

وفاز الديمقراطيين بـ219 من مقاعد مجلس النواب مقابل 193 للحزب الجمهورى مما يشكل تحديا للأجندة التشريعية لإدارة ترامب والتى طالما عارضها الديمقراطيون، لكنهم لم يستطعوا عرقلتها خلال العامين الماضيين بسبب هيمنة الجمهوريين فى الكونجرس.