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ننشر تفاصيل إطلاق عاطل النار لسرقة محل مجوهرات ببولاق الدكرور

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:58 م
ننشر تفاصيل إطلاق عاطل النار لسرقة محل مجوهرات ببولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل تعرض صاحب محل مجوهرات لمحاولة سرقة بالإكراه من جانب عاطل ببولاق الدكرور.

توصلت تحريات رجال المباحث بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن المتهم اقتحم المحل بمنطقة المشابك ببولاق الدكرور، وهدد مالكه بسلاح نارى محاولا سرقة المشغولات الذهبية، إلا أن صاحب المحل حاول مقاومته، مما دفع المتهم لإطلاق عيار نارى فى الهواء ثم اعتدى بجسد السلاح على رأس صاحب المحل فأصابه بجرح وفر هاربا، بعد فشله فى سرقة المصوغات الذهبية.

وتوصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من خلال فحص كاميرات المراقبة أن المتهم عاطل، يقيم بدائرة قسم الجيزة، وتوصل رجال المباحث لمكان هروبه، فتم إعداد كمين له وتمكن النقباء أيمن سكورى، وأحمد مندور وكريم عبد الرازق من ضبط المتهم، والسلاح النارى.

تلقى العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد شروع أحد الأشخاص فى سرقة محل مصوغات ذهبية ببولاق الدكرور، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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