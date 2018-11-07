ننشر أماكن انقطاع الكهرباء فى الإسماعيلية خلال نوفمبر للصيانة الدورية للشبكات

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن بعض الأماكن خلال أكتوبر الجارى 2018 فى الفترة من اليوم 1/11/2018 حتى 29/11/2018.

وأوضح رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية، الأماكن التى سيتم فصل التيار عنها وهى حى أول بغرفة تصنيع بلاستيك بجوار سور الجيش وبرج سكن بجوار عمر افندى ومساكن شارع محمد على ومساكن بحى البلاح ومناطق سكنية بحى الأسرة ومجموعة مصانع صغيرة ومعسكر تابع للجيش الثانى ومنطقة سكنية بجوار بنك الدم ونادى تابع لهيئة ق.س وعمارات سكنية بحى الأرسال.

أما بنطاق حى ثان عمارات الهيئة بشارع البحرى والنادى الإسماعيلى ومدرسة السلام الاعدادية والمنطقة المحيطة وقهوة مبارك بالبلابسة وبرج سالم حى السلام وبرج المرور ش شبين الكوم وبرج سهمود ش طنطا وبرج شاهيناز ش الثلاثينى وش طنطا والبحرى والمنطقة المحيطة وبرج فاطمة الزهراء ش المستشفى وبرج فريحى بالعشرينى ومدرسة الصم والبكم والمنطقة المحيطة وبرج المدينة المنورة ش شبين والمنطقة المحيطة ومساكن لوحة الحكر.

وسيتم الفصل أيضًا فى ادارة كهرباء الشيخ زايد بالتوالى أرض الجمعيات وجامعة قناة السويس وطريق الكاكولا و24 اكتوبر ومنطقة الحرفى وخلف الصالون الأخضر وأرض الفردان والشروق ومديرية التربية والتعليم ومنطقة عثماثون ومنطقة المروة ومنطقة القماش وإبراهيم سلامة والطريق الدائرى والخامسة احتياطى ومنطقة جاردن سيتى وابراج المواقف وبجوار كنيسة الأنبا بيشوى.