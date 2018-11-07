نقيب الصحفيين: اجتماع طارئ السبت لمناقشة اعتداء أمن الزمالك على الأعضاء

كتب محمد السيد

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا طارئا له، السبت المقبل، لمناقشة واقعة اعتداء أمن نادى الزمالك أمس، بالضرب على عدد من الصحفيين من أعضاء النادى، أثناء محاولتهم دخول النادى دون أسباب واضحة لمنعهم.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اعتداء أمن النادى على الصحفيين أمر غير مقبول، متابعا: "حاولت أكثر من مرة التواصل لحل الأزمة حتى جاءت الواقعة، وسأقف مع ما يطالب به أعضاء مجلس النقابة خلال الاجتماع".

وكان أمن نادى الزمالك، اعتدى أمس الثلاثاء، بالضرب على عدد من الصحفيين من أعضاء النادى، أثناء محاولتهم دخول النادى دون أسباب واضحة لمنعهم.