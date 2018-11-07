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نقابة الأطباء توقع بروتوكولا لشراء جهاز العلاج الإشعاعى ثلاثى الأبعاد

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:51 ص
نقابة الأطباء توقع بروتوكولا لشراء جهاز العلاج الإشعاعى ثلاثى الأبعاد نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت ــ آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للأطباء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة سوهاج ولجنة مصر العطاء بالنقابة العامة للاطباء، لشراء جهاز التخطيط الخاص بالعلاج الإشعاعي ثلاثي الأبعاد لمرضي الاورام بمستشفي سوهاج الجامعي بتكلفة 12 مليون جنيه.
 
وأوضحت فى بيان، أن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة العامة لأطباء مصر في حضور الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية طب سوهاج والدكتور احمد فوزي نقيب أطباء سوهاج، كما حضر التوقيع الدكتور حسان النعماني وكيل كلية طب سوهاج للدراسات العليا والدكتور حمدي سعد مدير مستشفيات سوهاج الجامعية.
 
يأتى توقيع البروتوكول بعد عام من بداية حملة تبرعات موسعة شارك فيها ديوان عام محافظة سوهاج ومؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين وأطباء وأعضاء مجلس النواب لصالح مرضي الاورام بمستشفي سوهاج الجامعي.
 
 
 
 

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جامعة سوهاج

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مستشفي سوهاج الجامعي




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