ميشال عون يحذر شباب لبنان من استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لبث الشائعات

كتب : أحمد جمعة

طالب الرئيس اللبنانى ميشال عون الشباب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتواصل الحقيقى وتبادل الآراء، داعيا الشباب إلى عدم اللجوء إلى الشتائم وتغذية الحقد وبث الشائعات.

وكتب الرئيس اللبنانى عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" : "يا شباب لبنان، اجعلوا من ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وسيلةً لتواصلٍ حقيقى بينكم؛ لتبادل الآراء، لنقاشات تحترم المنطق والحقيقة، للنقد البنّاء، لا وسيلةً لتبادل الشتائم وتغذية الحقد وبث الشائعات.. وتذكّروا دومًا " إنما الأمم الأخلاق ما بقيت".