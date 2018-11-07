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ميدفيديف: الحكومة الروسية ستدعم الشركات التى تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:17 ص
ميدفيديف: الحكومة الروسية ستدعم الشركات التى تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية ميدفيديف
موسكو (أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف اليوم الأربعاء، إن الحكومة الروسية مستعدة لدعم الشركات التى ستقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية الجديدة.

وأضاف ميدفيديف -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- "أن كل هذه الأمور غير سارة، وبالطبع، سيجبرنا على اتخاذ قرارات بعينها.. وإذا لزم الأمر، سندعم الشركات الفردية، والشركات الكبيرة، أن طالتها تلك العقوبات".

وتابع: إن روسيا تكيفت مع العقوبات، وحصلت على قدر معين من الحرية لتحسين اقتصادها وخلق آليات اقتصادية جديدة...لذلك، فى حالة فرض عقوبات جديدة لن يحدث شىء حرج، أنا متأكد من ذلك، لكن كل هذا غير سار"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الروسى سوف يتحمله.

وأخبرت الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، الكونجرس، أن روسيا لم تمتثل لمتطلبات قانون القضاء على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والحرب لعام 1991، الأمر الذى يعنى فرض جولة ثانية من العقوبات الأمريكية على موسكو على خلفية تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى بريطانيا.

 


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