ملك بلجيكا السابق يخضع لفحص الحمض النووى بسبب عشيقة أنجبت منه

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

أمرت محكمة الاستئناف فى بروكسل بأخذ عينة من لعاب ملك بلجيكا السابق، ألبرت الثانى، لإجراء اختبار أبوة عبر فحص الحمض النووى.

وذكرت صحيفة الجارديان، أن الفنانة البلجيكية دلفين بويل استطاعت الحصول على هذا القرار من المحكمة بعد دأبها الطويل منذ عام 2013، فحسب إدعائها، تقول بويل إنها ابنة غير شرعية للملك السابق، وتطالب بحصتها من الميراث.

وتؤكد والدة بويل، البارونة سيبيل دى سيليز لونغ تشامبس، أنها عشيقة ألبرت الثانى، وأن علاقتهما استمرت من عام 1966 إلى عام 1984.

أوضحت والدة بويل فى مقابلة تلفزيونية: "ظننت أننى غير قادرة على إنجاب الأطفال بسبب عدوى، لذلك لم نستخدم موانع الحمل".. أنجبت دلفين عام 1968، وأخبرتها من يكون والدها، عندما أتمت عامها الـ 18".

وفى الوقت الذى ينفى فيه ألبرت الثانى أى قرابة له ببويل، لجأت الأخيرة للقضاء، بانتظار أن يضع قرار المحكمة نقطة النهاية فى هذا النزاع. وسيكون على الملك المتقاعد الرضوخ لحكم المحكمة وإجراء اختبار الحمض النووى، فى حال لم يستطع محاموه نفى قرابته ببويل.

وأما رفضه لإجراء هذا الفحص فسيعتبر اعترافا بالذنب، وبالتالى ستصبح بويل وريثته الشرعية.