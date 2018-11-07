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ملتقى إقليمى حول مكافحة الاتجار غير الشرعى بالممتلكات الثقافية بنواكشوط

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:08 ص
ملتقى إقليمى حول مكافحة الاتجار غير الشرعى بالممتلكات الثقافية بنواكشوط الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز
(أ ش أ)
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انطلقت فى العاصمة الموريتانية "نواكشوط" فعاليات الملتقى الإقليمى "تدريب مدربين على مكافحة الاتجار غير الشرعى بالممتلكات الثقافية".

ويبحث المشاركون فى الملتقى، الذى تنظمه الحكومة الموريتانية بالتعاون مع اليونسكو على مدى أربعة أيام، مواضيع تتعلق بنهب الممتلكات الثقافية وضرورة حماية المواقع الأثرية.

وأكد وزير الثقافة الموريتانى أن المقاربة الموريتانية لحفظ وتأمين الأفراد والممتلكات والحدود أضحت مثالا يحتذى فى المنطقة لأنها أعطت أكلها فى وقت قياسى وذلك بتوجيهات الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى تأمين المنطقة، حيث يعتبر الأمن شرطا أساسيا لتوفير مناخ ملائم للتنمية المستدامة.

وشدد على أن تضافر جهود مختلف قطاعات موريتانيا الأمنية والدفاعية يضع من بين أولوياتها حماية الممتلكات الثقافية لأنها تمثل هوية الأمة والدليل الملموس على غنى وتنوع الموروث الثقافي.

وبدوره جدد السفير إسبانيا لدى نواكشوط، السفير خيسوس انياسيو سانتوس آكوادو، دعم حكومة بلاده للمبادرات الموريتانية فى إطار محاربة تهريب والاتجار بالممتلكات الثقافية .

وأشار إلى أن إسبانيا تجدد التزامها بالعمل على صيانة الموروث الثقافى الموريتانى وتضع تجربتها فى هذا الإطار تحت تصرف الحكومة الموريتانية.

وأشاد كريم هند يلى ممثل اليونسكو بالجهود التى بذلتها موريتانيا فى تنظيم واحتضان أشغال هذه الورشة التى ستساهم فى تكوين أشخاص فى مجالات مختلفة أمنية ومدنية لحماية الممتلكات الثقافية.

 


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نواكشوط

الممتلكات الثقافية

الاتجار غير الشرعى

مورتانيا




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