الرئيسية أخبار عالمية مقتل أكثر من 47 شخصا فى تصادم حافلتين بزيمبابوى الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:24 م تصادم (أ ف ب) إضافة تعليق قالت وسائل إعلام أفريقية، إن أكتر من 47 شخصا قتلوا فى تصادم حافلتين فى زيمبابوي. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. إصابة 6 أشخاص فى حادثى تصادم بأبو حمص ووادى النطرون بالبحيرة وفاة سيدة فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالإسكندرية بزيمبابوى تصادم حافلتين الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع "نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة "اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟ لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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