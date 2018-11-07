مصر تصدر نباتات طبية وعطرية وزهورا ونخيلا بـ2.12 مليار جنيه 2017-2018

كتب عبد الحليم سالم

صدرت مصر نباتات طبية وعطرية وزهور قطف ونخيل بنحو 2.124 مليار جنيه ما قيمته 119 مليون دولار خلال العام التصديرى 2017-2018.

وكشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه تم تصدير 42 ألف طن نباتات طبية وعطرية، بنحو 68 مليون دولار، بنسبة زيادة 3% عن العام التصديرى الماضى.

كما تم تصدير 41 ألف طن من زهور القطف ونباتات الزينة والنخيل، بقيمة 51 مليون دولار، بنسبة زيادة 2% عن العام الماضى.

ويسعى المجلس التصديرى لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى الأمريكتين وأسيا وإفريقيا نظرا لانخفاض الصادرات لتلك الدول.