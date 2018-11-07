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مصر تصدر نباتات طبية وعطرية وزهورا ونخيلا بـ2.12 مليار جنيه 2017-2018

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:00 ص
مصر تصدر نباتات طبية وعطرية وزهورا ونخيلا بـ2.12 مليار جنيه 2017-2018 زهور ارشيف
كتب عبد الحليم سالم
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صدرت مصر نباتات طبية وعطرية وزهور قطف ونخيل بنحو 2.124 مليار جنيه ما قيمته 119 مليون دولار خلال العام التصديرى 2017-2018.

وكشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه تم تصدير 42 ألف طن نباتات طبية وعطرية، بنحو 68 مليون دولار، بنسبة زيادة 3% عن العام التصديرى الماضى.

كما تم تصدير 41 ألف طن من زهور القطف ونباتات الزينة والنخيل، بقيمة 51 مليون دولار، بنسبة زيادة 2% عن العام الماضى.

ويسعى المجلس التصديرى لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فى الأمريكتين وأسيا وإفريقيا نظرا لانخفاض الصادرات لتلك الدول.


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الحاصلات الزراعية

صادرات زهور القطف

صادرات النخيل

صادرات النباتات العطرية

الصادرات الزراعية




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