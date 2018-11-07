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مصرع طالبة بكلية طب تحت عجلات قطار الإسماعيلية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:44 م
مصرع طالبة بكلية طب تحت عجلات قطار الإسماعيلية جثه - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح
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لقت طالبة بالفرقة الرابعة لكلية طب الأسنان، جامعة سيناء، مصرعها تحت عجلات قطار "الإسماعيلية - بورسعيد"، أثناء استقلالها القطار المتجه إلى بورسعيد.

وتلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من مدير إدارة النجدة يفيد بمصرع الطالبة آلاء عمر الخطاب من قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، بالفرقة الرابعة لكلية طب الأسنان بجامعة سينا تحت عجلات القطار المتجه إلى بورسعيد أثناء استقلالها القطار.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى العام بالإسماعيلية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

 

 


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