مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى

رام الله (أ ش أ)

قاد الحاخام المتطرف عضو "الكنيست" عن حزب الليكود اليمينى، "يهودا جليك"، صباح اليوم الأربعاء، اقتحامات جديدة للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وكانت مجموعات من المستوطنين قد جددت اقتحاماتها الاستفزازية للأقصى اليوم، ونفذت جولات مشبوهة فى باحاته، حتى خروجها منه، من جهة باب السلسلة.

فى سياق آخر، شرعت طواقم تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بترميم وإصلاح الممر المؤدى من "الحرش" إلى قبة باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت الأوقاف فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، بأن العمل يجرى على إصلاح الهبوط الحاصل بالممر المذكور.

وكان مئات المصلين المعتكفين بالأقصى قد نفذوا خلال رمضان الماضى أعمال تنظيف وترتيب للمنطقة لإبعادها عن أطماع المستوطنين، إلا أن شرطة الاحتلال عادت وعاثت خرابا فيها.

من ناحية أخرى، شرعت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال فى القدس، اليوم الأربعاء، بهدم بناية سكنية، بضاحية راس شحادة، فى مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وقال شهود عيان أن البناية تعود لعائلة السعيرى، وهى قريبة من مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة من جهة الحاجز العسكرى القريب من مدخل المخيم، وفرضت طوقا عسكريا فى محيط عملية الهدم.