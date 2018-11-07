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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:31 ص
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مراجعة إنارة ورصف 8 شوارع بحى المعادى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:00 ص
مراجعة إنارة ورصف 8 شوارع بحى المعادى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن حى المعادى نفذ حملات إزالة الإشغالات والتراكمات بمختلف الشوارع، ومراجعة الإنارة بشارع 250 وميدان دجلة حتى كوبرى شمال طرة، ورفع إشغالات الباعة الجائلين بشارع حسنين دسوقى وترميم بلاط أرصفة ونظافة شوارع 210 - 154 - 103- 104.

 

وأضاف نائب المحافظ أن المعادى أجرى حملة نظافة بشارع الخمسين ورفع مخلفات بحرى مستشفى القوات المسلحة وشارع 8 بكوبرى الزحاليق، ورفع إشغالات الكافيهات بشارع 108 ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تمت جميع الأعمال تحت إشراف المهندس عادل عبد الظاهر رئيس الحى .


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المعادي

الاشغالات

النظافة




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