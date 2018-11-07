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محلل: ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة جاء مدعوما بالأداء الإيجابى للأسهم القيادية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:00 ص
محلل: ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة جاء مدعوما بالأداء الإيجابى للأسهم القيادية ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
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قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن القوة الشرائية تمكنت من دفع المؤشر الرئيسى للبورصة صعودا مخترقا لأعلى مستوى المقاومة وقمته السابقة عند 13400 نقطة، لينهى تعاملات جلسة الاثنين على ارتفاع 201 نقطة عند مستوى 13436 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابى للأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم جلوبال تليكوم والمجموعة المالية هيرميس والسويدى إليكتريك، مشيرا إلى ارتفاع مؤشر تدفق السيولة، وهو ما انعكس بشكل إيجابى على تحرك جماعى لمعظم القطاعات واستجابتها للارتفاعات وهو أمر يعكس تحسن صحة الأداء العام للسوق.

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤشرات الفنية تعكس تسارع عزم القوة الشرائية، وهو ما يعزز من استمرار محاولات الصعود على الأجل القصير لاستهداف مستويات المقاومه 13500 ثم 13800 نقطة، والتى قد تتجدد عندها الضغوط البيعيه تدريجيا، لذا نصحت بمراقبة مدى نجاح القوة الشرائية فى اختراق تلك المستويات والتى تعد اختبار جديد للقوة الشرائية قبل التأكيد على انتهاء عمليات التصحيح إلا أنه يعد نجاح المؤشر فى اختراق مستوى 13400 إشارة لفتح مراكز جديده على الأجل القصير.


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