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محلل: اختراق المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى المقاومة يعزز من صعوده لـ14ألف نقطة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:17 ص
محلل: اختراق المؤشر الرئيسى للبورصة مستوى المقاومة يعزز من صعوده لـ14ألف نقطة أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية
كتب ــ هانى الحوتى
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قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أنهى تداولات جلسة أمس الثلاثاء، بشكل إيجابي أعلى مستوى المقاومة 13380 نقطة مع تحرك شبه جماعي للأسهم وبارتفاع نسبي في أحجام التداولات، مضيفا أن اختراق مستوى 13380 نقطة يعتبر أول إشارة إيجابية علي الأجل القصير خلال المستويات الحالية، وتعزز من اختبار مستويات 13845 و 14000 نقطة، حيث تظهر إشارات فنية استباقية إيجابية تعزز من تحقيق الرؤية السابقة.

 

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع المتوقع استكماله يعتبر ارتفاعا تصحيحيا فى ظل استمرار الاتجاه الهابط الحالي علي الأجل المتوسط، مشيرا إلى أن  المؤشر السبعيني تمكن من تحقيق أول إشارة إيجابية باختراقه لمستوى المقاومة 696 نقطة، وتتأكد الإيجابية باختراق مستوى 712 نقطة مما يعزز من تحقيق مستهدفات 730 و 760 نقطة.


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