محكمة نيجيرية ترفض الإفراج عن زعيم شيعى بكفالة بعد مقتل أنصار له فى احتجاجات

كادونا (رويترز)

رفضت السلطات النيجيرية الإفراج عن زعيم الأقلية الشيعية اليوم الأربعاء بعد أيام من قول جماعته إن أكثر من 40 من أعضائها قتلوا برصاص قوات الأمن فى احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه. وإبراهيم زكزكى زعيم الحركة الإسلامية فى نيجيريا مسجون منذ عام 2015 عندما قتل الجيش مئات من أتباعه فى مقره ومسجد مجاور ومقبرة فى ولاية كادونا بشمال البلاد.

ويحاكم زكزكى عن اتهامات بالقتل العمد والتجمهر وتكدير السلم العام واتهامات أخرى منذ أعمال العنف عام 2015. ووجهت إليه الاتهامات فى أبريل.

واجتذب أسلوب التعامل مع الحركة الإسلامية فى نيجيريا واعتقال زكزكى لمدة ثلاث سنوات انتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأثار مخاوف من أن تميل الجماعة للتشدد - مثلما تحولت جماعة بوكو حرام السنية إلى التمرد المسلح فى عام 2009 بعد أن قتلت الشرطة زعيمها.

وعلى مدى ثلاثة أيام منفصلة هذا الشهر فتحت قوات الأمن النار على أعضاء فى الحركة الإسلامية فى نيجيريا فى العاصمة أبوجا عندما خرج مئات منهم فى مسيرات للمطالبة بالإفراج عن زعيمهم وقالت الجماعة إن 45 محتجا على الأقل قتلوا.