محافظ كفر الشيخ يعلن تركيب 100 ألف عامود كهرباء فى قرى المحافظة.. فيديو

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تركيب 30 ألف عامود من إجمالى 100 ألف سيتم تركيبهم بالقرى خلال شهرين، كما تم الانتهاء من تطوير شبكات الجهد المنخفض والمتوسط لتثبيت التيار الكهربائى بمناطق المحافظة، مقدما الشكر للمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندسة ابتهال الشافعى، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس عاصم القطان وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة على الجهود المتميزة فى تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض حدوث الانقطاع الكهربائى، وحل مشاكل الكهرباء بكفر الشيخ .

أكد، محافظ كفرالشيخ أنه تم تغيير محول من قدرة 20 إلى 40 ميجا وات لرفع الجهد الكهربائى بمراكز كفرالشيخ والحامول والرياض وبيلا وقلين، فضلا عن تركيب محول جديد بقدرة 40 ميجا وات فى محطة محولات بلطيم لتجنب حدوث حريق يوليو الماضى مع تغيير كامل لقواطع الكهرباء بالمحطة، وتركيب محول إضافى فى محطة محولات المثلث بالرياض بقدرة ٤٠ ميجا وات وتغيير قواطع المحطة خلال 15 يوما.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المخصص التقديرى للمحافظة كان مبلغ 200 مليون جنيه، وتم الاتفاق بمتابعة وزارة المالية ووزارة التخطيط ليصل المخصص إلى 900 مليون جنيه بما يخدم مصلحة المواطنين، مؤكدا أن المواطن سيشعر بالتغييرات على مدى أربعة أشهر حتى يتم تكامل الشبكة، ورؤية النتائج الإيجابية المتكاملة التى لها أثر ملموس وحقيقى على تحسين جودة خدمة الكهرباء بكفر الشيخ.

جاء ذلك خلال زيارة المهندسة ابتهال الشافعى، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، الى محافظة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، لمتابعة خطة تطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمات للمواطنين، واستقرار التيار الكهربائى، بقرى ومدن المحافظة، واطلاق تشغيل لوحة كهرباء طلمبات 7 بالرياض، بتكلفة 71 مليون جنيه، ومتابعة خطة تركيب 100 الف عمود كهرباء خلال شهرين وذلك بحضور المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.