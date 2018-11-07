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محافظ كفر الشيخ : مد بحيرة البرلس بلنشين بتكلفة 4 ملايين جنيه

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:18 ص
محافظ كفر الشيخ : مد بحيرة البرلس بلنشين بتكلفة 4 ملايين جنيه الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، سيتم تدشين لنشين أمنيين جديدين لبحيرة البرلس بتكلفة 4 ملايين جنيه، خلال احتفالات محافظة كفرالشيخ بعيدها القومى، مؤكداً أن اللانشات الجديدة تعد إضافة الى شرطة مسطحات البرلس، لمواجهة التعديات وفرض سيادة القانون ببحيرة البرلس.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، سيتم رصف طريق صروة بلنكومة بقلين بتكلفة مليونى جنيه، لتحسين الخدمات لأهالى قرى سروة وبلنكومة والقرى المجاورة بقلين، كما سيتم رصف طريق الشهيد حمادة الحلاج بدسوق بتكلفة 835 ألف جنيه، لتحسين الخدمات لأهالى قرى دسوق، كما سيتم رصف طريق أبو ريشة دقلت بتكلفة 400 الف جنيه، لتحسين الخدمات لأهالى قرى شمال مركز كفرالشيخ وجنوب الرياض.


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