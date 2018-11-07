محافظ قنا يصدر حركة تعيينات وتنقلات جديدة لنواب رؤساء المدن ورؤساء القرى

قنا- وائل محمد

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، قرار رقم 256 لسنة 2018 بحركة تنقلات وتعيين لعدد 7 نواب رؤساء مدن و سكرتير وحدة محلية وتعيين 15 رئيس قرية وإلغاء ندب 3 رؤساء قري وعودتهم الي عملهم الأساسي.



وأشار محافظ قنا أن الحركة شملت ندب ياسر احمد محمد حمادي من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، والسيد ابراهيم خلاوى عبد النعيم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، والسيد شاذلى عبد الرحيم برنس من رئيس الوحدة المحلية لقرية الكلالسة بقوص للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، و محمد محمد محمد موسي من نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط ، ومحمد ابراهيم حسن من نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة ، و طلعت علي عبد الشافي من رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة مركز نجع حمادي للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، و عماد عبد الهادي السمان من سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، و السيد محمد عبد الرحمن من رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي .



وأكد المحافظ أن حركة التنقلات تهدف إلي ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن موجها بضرورة بالاهتمام بمنظومة النظافة وحل مشاكل المواطنين وضبط الأسواق والتصدي لأى مخالفات سواء في المباني أو على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

