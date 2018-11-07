محافظ شمال سيناء يلتقى شباب المخترعين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها أن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء شباب المخترعين على تقديم صورة مشرفة للمحافظة خلال مشاركتهم في فعاليات أكاديمية البحث العلمي.

وجاء ذلك خلال لقاء في الديوان العام بشباب المخترعيين من أبناء شمال سيناء الذين تم ترشيحهم من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء "إدارة التدريب والمشروعات " لتمثيل المحافظة بمعرض القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .