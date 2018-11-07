محافظ بورسعيد يوجه باستمرار إجراءات منع التهريب وتجفيف منابعه

بورسعيد – السيد فلاح

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد باستمرار الإجراءات والجهود التي تقوم بها الإدارات المختلفة من شرطة أمن الموانئ وقوات تأمين المحور وإدارات الأحياء ومديرية الأمن والجمارك لمنع التهريب وتجفيف منابعة من المدينة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ بورسعيد لمتابعة الجهود الخاصة بمكافحة التهريب وقدم المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة في مواجهة التهريب بعد أن تمكنوا من ضبط العديد من المحاولات للتهريب في الفترة الماضية وضبط العديد من مخازن التهريب داخل المدينة ووجه المحافظ بسرعة إنهاء عمليات تجهيز منطقة منفذ الجميل الجديد ورصف الطريق في منطقة المنفذ واستمرار المتابعة الدقيقة لسيارات المنطقة الحرة العامة في أثناء الدخول والخروج للعاملين بالمنطقة.