محافظ بورسعيد: مؤتمر شباب شرم الشيخ أكد ريادة مصر وأنها أرض السلام للعالم

بورسعيد – السيد فلاح

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن مؤتمر الشباب الذى عقد فى دورته الثانية بشرم الشيخ كمنتدى لشباب العالم أكد ريادة مصر على المستوى العالمى والإقليمى وأنها أرض السلام وملتقى الحضارات للعالم أجمع.

ونوه محافظ بورسعيد أن الجيل الحالى من شباب مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولم يسبق لرئيس مصرى أن فتح باب الحوار أمام الشباب بهذا الشكل وأثمرت التجربة عن ظهور نماذج مشرفة وقمة فى الوعى والنضج كانت تنتظر الفرصة التى أتاحها لهم الرئيس لإظهار قدراتهم وإبداعاتهم.

وأشار "الغضبان"، فى بيان، إلى الانطباعات والآراء الإيجابية التى أبداها شباب العالم عن مصر خلال مشاركتهم فى المنتدى وهما سيكونون خير سفراء لنقل الصورة الايجابية عن مصر كما هى دون رتوش وكما عايشوها بعد عودتهم إلى بلادهم.

وأضاف بأننا نستلهم من فكر وتوجهات الرئيس بمداومة الاهتمام بالشباب من خلال اللقاءات الدورية معهم لفتح المجال أمامهم لمعايشة ما يجرى على أرض الواقع فى المحافظة وإطلاق المجال أمامهم للمشاركة بآرائهم فيما يخص مشروعات التنمية المتعددة على أرض المحافظة.