محافظ بنى سويف يفتتح ويتفقد 6 مصانع تستهدف توفير 15 ألف فرصة عمل

افتتح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف أحد المصانع الصناعية بتكلفة استثمارية 41 مليون جنيه والذى يعمل فى مجال مستلزمات الأطفال من الببرونات، وأكواب الأطفال، ويعمل به 90% من العمال من أبناء بنى سويف، حيث يعمل به 120 عاملا، ويستهدف توفير 300 فرصة عمل لأبناء المحافظة مع تشغيل المرحلة الثانية من المشروع مع قدوم عام 2019.

وناقش المحافظ مع مسؤولى المصنع مراحل وخطوط الإنتاج، والأسواق المستهدفة فى المراحل المختلفة، ونسب المكونات المحلية فى المنتج النهائى، ومعايير الجودة، حيث أكد المحافظ أهمية زيادة المكون المحلى فى المنتج وذلك يساهم فى تحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة للمواد الخام المحلية، مطالبا بأن يصل نسبة العمالة إلى 100 % من أبناء المحافظة، مشيدا بجهود المصنع فى تدريب العمالة ورفع قدراتهم ومهاراتهم الفنية.

وأكد المحافظ على أهمية استهداف السوق الأجنبى والتصدير وهو ما يعظم من عوائد الاستثمار من خلال جلب مزيد من العملات الصعبة والذى يساهم فى دعم الاقتصاد القومى بكل مكوناته، ويساهم فى جهود تحقيق التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية متكاملة تترجمها الحكومة لواقع العملى.

وتفقد المحافظ خطوط الإنتاج ومراحل التشغيل، وتبادل الحديث مع العاملين بالمصنع، محفزا إياهم بكلمات الإشادة وأنهم قدوة لأبناء مصر، وأنهم بحثوا وتدربوا وثابروا حتى حصلوا على فرصة عمل متميزة، مؤكدا لهم على أهمية الاستمرار وأن يطمحوا لأن يكون أصحاب شركات ومصانع فى المستقبل.

كما زار المحافظ عدداً من المصانع بالمنطقة، شملت مصنع للحلويات بتكلفة استثمارية 71 مليون جنيه ويعمل به 250 عاملاً وعاملة فى مجال انتاج الحلويات الجافة المختلفة من كراميل، طوفى جيلى، ومصنع للاقمشة بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه ويعمل بها 189 عاملا وعاملة فى مجال اقمشة بوليستر خام واقمشة بوليستر مصبوغ، بالإضافة إلى تفقد مصنع اخر للصناعات المعدنية والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 27 مليون جنيها ويعمل به 250 عاملا فى مجال تصنيع اسطوانات بوتاجاز، علاوة تفقد مصنع لصناعة السيراميك والبورسلين بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه ويعمل بها 1000 عاملا فى مجال إنتاج بلاط سيراميك الأرضيات والحوائط بمختلف الأشكال والمقاسات.

واستمع المحافظ من أصحاب المصانع لشرح لبعض التفاصيل الخاصة بالإنتاج والأسواق التى يذهب لها المنتج سواء المحلية أو الخارجية، والجودة التى يسعى كل مصنع للوصول إليها، ووجه المحافظ مسؤولى المنطقة الصناعية باتخاذ كل ما يلزم حيال أية مشكلة تواجه المستثمرين وبما يخدم العملية الانتاجية بالمنطقة.

كما زار المحافظ إحدى المجموعات الصناعية الكبرى "تحت الإنشاء"، على مساحة 168 ألف متر سيوفر 15 ألف فرصة عمل فى مجال تصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية من الثلاجات وغسالات الملابس والبوتاجازات وغسالات الأطباق،أجهزة التكييف بالإضافة للأجهزة المنزلية الصغيرة مثل المكانس الكهربائية.

حيث تفقد المحافظ سير العمل فى إنشاءات المجمع الذى يضم شركة لصناعة الأجهزة المنزلية على مساحة 89 ألف متر مربع،وسوف يشمل مصنعا للمراوح ومبانى إدارية ومرافق ومصنعا للمغذيات ومصنع للفوم ومسجد، بالإضافة إلى مصنع للأجهزة الكهربية والإلكترونية على مساحة 40 ألف متر مربع وسيشمل مصنعا للغسالات ومبنى إدارى من 3 أدوار ومبنى للمرافق، بجانب مصنع للمحركات الكهربية على مساحة 39 ألف متر مربع.