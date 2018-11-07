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محافظ الوادى الجديد يلزم سيارات الأجرة بخطوط السير الداخلية حتى الموقف الجديد

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:17 م
محافظ الوادى الجديد يلزم سيارات الأجرة بخطوط السير الداخلية حتى الموقف الجديد محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعا موسعا بحضور العميد طارق ألهم مدير إدارة المرور والمهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه الخارجة، ومعتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف، والمهندس محمد عبد الله مدير عام مديرية الطرق، وكذلك بحضور مديرى عموم التخطيط العمرانى، الإسكان، الشئون القانونية، الاستثمار، وناقش خلاله المحافظ آليات التيسير على المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموقف الجديد.

وأكد محافظ الوادى الجديد على إلزام جميع السيارات العاملة على خطوط الوادى الجديد (المحافظات – المراكز) بالمرور داخل المدينة حتى الموقف الجديد والسماح للسيارات الأجرة الخاصة بمركز الداخلة بالتواجد أمام المدينة الجامعية وذلك يوم الخميس فقط لنقل الطلاب والتيسير عليهم.

كما أكد محافظ الوادى الجديد سرعة الانتهاء من كافة الخدمات والمحلات التجارية الجارى العمل بها بالموقف الجديد وإنارة طريق السبط / الموقف وتشجيره وتوفير خدمات أمنيه بصفة مستمرة عليه وتوفير عدد 4 أكشاك بصفه مؤقتة وبنشاطات متنوعة به لحين الانتهاء من إنشاء المحلات التجارية التى سوف يتم الإعلان عنها وطرحها من خلال مزاد علنى وتوفير عماله للحفاظ على النظافة العامة بالموقف وكذلك سرعة البدء فى إنشاء ممشى سياحى كمتنفس لأهالى منطقة السبط.

كما أوضح المحافظ أنه سوف يتم التنسيق لتوفير عدد 2 أتوبيس بتوقيتات مختلفة للعمل على خط الوادى / أسيوط وذلك للتيسير على المواطنين وكذلك سوف يتم تشغيل 4 سيارات تابعين للمحافظة وجمعيه نقل الركاب لنقل المواطنين ويتم تحديد خط السير لهم من (حى المروة مرورا بالساحة الشعبية حتى الموقف الجديد)، مشددًا على وضع لافتات عليها لتوضيح خط السير وكذلك مد خط سير سيارات السرفيس العاملة بخط السبط حتى الموقف الجديد مع زيادة فى الأجرة قدرها 50 قرش فقط وتشغيل الطفطف وقت خروج المدارس والعمل لخدمة ونقل الطلاب.

 


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