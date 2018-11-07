محافظ القليوبية يوجه فريق طبى لتفقد حالة مرضية ويوصى بسرعة إجراء الجراحة له

القليوبية إبراهيم سالم

وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اللواء توجه مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، بسرعة تفقد حالة المواطن مصطفى عبد العزيز من أبناء مدينة شبرا الخيمة، والذى كان "اليوم السابع" تقرير عن حالته تحت عنوان " صور.. مأساة حداد دخل المستشفى لعلاج كسر بقدمه خرج بكسرين: نفسى أتعالج".

وعلى الفور توجه اللواء مجدى الوصيف، رئيس مدينة شبرا الخيمة، يرافقه أخصائيين عظام بمستشفى ناصر العام التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية، حيث تم الكشف على المريض، والاطلاع على الأشعة وخطاب العلاج على نفقة الدولة الذى حصل عليه سبتمبر الماضي، لعمل عملية "ترقيع عظام" بقدمه اليمنى.

وأوضح "الوصيف"، أنه سيتم ذهاب المريض صباح الخميس إلى مستشفى ناصر العام لإجراء الفحوصات الطبية لقدمه اليمنى إلى جانب سرعة تحديد موعد لإجراء الجراحة بها لعودته للعمل مرة أخرى وتحقيق امنيته.

يذكر أن مصطفى مواطن خمسينى، من أبناء مدينة شبرا الخيمة، يعمل حدادا، فى الأول من مارس للعام الجارى سقط من ارتفاع 8 أمتار، أصيب على إثره بكسر فى أسفل المفصل بقدمه اليمنى إلى جانب شرخ بالجمجمة، وتم عمل شريحة بمستشفى ناصر العام، وتم تحويله لمستشفى الدمرداش لعمل جهاز "زخاروف"، وبالفعل تم تركيب الجهاز بقدمه وظل مدة 8 شهور و15 يوما.

وأضاف "مصطفى" لـ"اليوم السابع"، أنه قام بعمل أشعة على قدمه بمستشفى الدمرداش، وبعدها أوصى الأطباء من خلال لجنة ثلاثية لعمل قرار لعملية "ترقيع عظام" على نفقة الدولة نظرا للحالة المادية التى أمر بها منذ الحادث، وبالفعل تم عمل القرار وحصل على موافقة من قبل وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة، إلا أنه صدم بعد عودته مرة أخرى للمستشفى بالقرار.