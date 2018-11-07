محافظ القليوبية يوجه بسرعة تحصيل مستحقات الدولة بأرض جمعية النصر بالخانكة

القليوبية ــ إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا بشأن أرض جمعية النصر بمدينة الخانكة والتي تقع على مساحة 738 فدانا، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام والمستشار القانوني للمحافظة ومديري عموم إدارات الشئون الاقتصادية والمتابعة والشئون المالية والشئون القانونية وأملاك الدولة والمساحة والمكتب الفني ورئيس مدينة الخانكة، وذلك لاستعراض ما تم تنفيذه من إجراءات بشأن تحصيل مستحقات الدولة طبقا للقرار الجمهوري 210 لسنة 2012 الخاص بأرض جمعية النصر بأبو زعبل بالخانكة .

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بسرعة تفعيل الإجراءات التنفيذية بواسطة اللجان المشكلة لتوفيق الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة وفقا للآلية التي أقرتها لجنة استرداد أراضي الدولة وإرسال مطالبات الي الملاك بسرعة دفع مبلغ عن كل متر وفقا للعقود والرفع المساحي، وفي حالة عدم الإلتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي حالة الرغبة للتقسيط سيتم دفع 25 % من القيمة مقدما والباقي على 3 سنوات.

جدير بالذكر، أن المحافظة قد أعلنت بجميع الوسائل الإعلامية المتاحة والصفحة الرسمية للمحافظة عن بدء تلقي طلبات المواطنين لتقنين أوضاعهم وإقرار استخداماتهم الحالية.