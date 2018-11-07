محافظ القليوبية يشارك فى حفل تكريم حفظة القرآن وأسر الشهداء

شارك الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، فى الحفل الذى نظمه النائب سمير صبحى عضو مجلس النواب، لتكريم الطلاب الأوائل من الشهادات العامة وتكريم أسر الشهداء وتكريم الأوائل من حفظة القرآن الكريم وحضر الحفل الكابتن طاهر أبوزيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية وأبناء القرية ورجال الأزهر والأوقاف والكنيسة.

واشتمل الحفل على عدد من الفقرات بدأت بتلاوة القرآن الكريم ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف، ثم كلمة لممثل كنيسة شبين القناطر أكدت على مفهوم الوطنية والوحدة والترابط بين المسلمين والمسحيين ونبذ العنف والإرهاب الغاشم حيث وقف الجميع دقيقة حدادا على أرواح شهداء أحداث المنيا الذين قتلوا بلا ذنب بيد الإرهاب الغاشم.

وعبر المحافظ، عن سعادته للمشاركة فى حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم وأسر الشهداء مقدما الشكر للقوات المسلحة والشرطة على جهودهم للحفاظ على أمن واستقرار مصر، مشيرا أن تحفيظ القرآن للأطفال شيء جليل وعظيم ينشئهم على التدين والأخلاق القويمة ونبذ الأفكار المتطرفة والهدامة فضلا عن تكريم الله لهم حيث قال الله تعالى "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.