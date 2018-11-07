video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يستمع لمشاكل أصحاب معارض الأثاث بطنان

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:44 م
محافظ القليوبية يستمع لمشاكل أصحاب معارض الأثاث بطنان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، عدد من معارض الأثاث بقرية طنان التابعة لمركز ومدينة قليوب للإستماع إلى مشاكل التجار ومعوقات المهنة لبحث تدعيم هذه المشروعات الهامة وتطويرها بإعتبارها أحد أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت وإشتهرت بها القرية.

وناقش المحافظ مع العمال بعض المعوقات التي تقابلهم كعدم وجود بعض الخامات والماكينات التي يتم توريدها من دمياط فضلا عن مشكلة قطع الكهرباء وزيادة القدرة لعدد من المعارض والورش ووعد المحافظ بحلها وأمر بالتنسيق لعقد إجتماع لعرض التحديات التي تواجه مهنة الأثاث والديكور بطنان لحلها ودعم الشباب للعمل في هذا المجال.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية لعدد من قرى مركز ومدينة بنها بدأها سيادته بقرية كفر الجزار حيث لاحظ سيادته وجود عدد من الساحات والجراجات المخالفة وعلى الفور أمر المحافظ بإزالتها ونقل موقف السرفيس الي مكانه تيسيرا للحركة  المرورية بمدخل كفر الجزار .

كما تفقد قرية دملو ولاحظ بعض الإشغالات والمراكب النيلية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص وعلى الفور كلف المحافظ المسئولين بوقفها حرصا على حياه المواطنين.

 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يوجه بسرعة تحصيل مستحقات الدولة بأرض جمعية النصر بالخانكة

اخبار مصر

محافظة القليوبية

محافظ القليوبية

جولة مفاجئة

كفر الجزار

قليوب




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة