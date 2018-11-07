محافظ القليوبية يستمع لمشاكل أصحاب معارض الأثاث بطنان

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، عدد من معارض الأثاث بقرية طنان التابعة لمركز ومدينة قليوب للإستماع إلى مشاكل التجار ومعوقات المهنة لبحث تدعيم هذه المشروعات الهامة وتطويرها بإعتبارها أحد أهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نجحت وإشتهرت بها القرية.

وناقش المحافظ مع العمال بعض المعوقات التي تقابلهم كعدم وجود بعض الخامات والماكينات التي يتم توريدها من دمياط فضلا عن مشكلة قطع الكهرباء وزيادة القدرة لعدد من المعارض والورش ووعد المحافظ بحلها وأمر بالتنسيق لعقد إجتماع لعرض التحديات التي تواجه مهنة الأثاث والديكور بطنان لحلها ودعم الشباب للعمل في هذا المجال.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية لعدد من قرى مركز ومدينة بنها بدأها سيادته بقرية كفر الجزار حيث لاحظ سيادته وجود عدد من الساحات والجراجات المخالفة وعلى الفور أمر المحافظ بإزالتها ونقل موقف السرفيس الي مكانه تيسيرا للحركة المرورية بمدخل كفر الجزار .

كما تفقد قرية دملو ولاحظ بعض الإشغالات والمراكب النيلية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص وعلى الفور كلف المحافظ المسئولين بوقفها حرصا على حياه المواطنين.