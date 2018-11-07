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محافظ الغربية يفتتح مشروعًا للصرف الصحى ويضع حجر الأساس لمحطة معالجة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:15 م
محافظ الغربية يفتتح مشروعًا للصرف الصحى ويضع حجر الأساس لمحطة معالجة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والوفد الأوروبى الممثل لبرنامج تحسين مياه الشرب والصرف الصحى "IWSP"، مشروع الصرف الصحى بقرية بلضم وعزبة السرايا بتكلفة 52 مليون جنيه ويخدم 16 ألف نسمة.

وقام المحافظ والوفد المرافق له  بإفتتاح وتشغيل محطة الرفع الرئيسية بعزبة السرايا ومحطة الرفع الفرعية بقرية بلضم.

كما وضع محافظ الغربية حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية بلتاج على مساحة 2.5 فدان وبتكلفة 181 مليون جنية وتخدم 25 ألف نسمة من أهالى قرية بلتاج وقرية محلة مسير.

يذكر أن هذه المشروعات ضمن 40 مشروع بمحافظة الغربية جارى العمل بهم تابعين لبرنامج تحسين مياه الشرب والصرف الصحى التابع للإتحاد الأوروبى "IWSP " والمقرر الإنتهاء منهم خلال عام 2020، حيث حصلت محافظة الغربية على40 % من قيمة البرنامج أى مايعادل مليار و300 مليون جنية تكلفة هذه المشروعات.

وعقب الإفتتاح أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لكافة أعمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لإزالة أى معوقات قد تواجهها لضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة مشيراً لأهمية تنفيذ كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة حتى يشعر المواطنين بما تقدمة الدولة من أجل الإرتقاء وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.


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