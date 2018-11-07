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محافظ الدقهلية ونائب وزير الزراعة يتفقدان مجزر اللحوم بالمنزلة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:07 م
محافظ الدقهلية ونائب وزير الزراعة يتفقدان مجزر اللحوم بالمنزلة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ترافقه الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، مجزر اللحوم بالمنزلة.

 

وقال محافظ الدقهلية: "نوفر كل الدعم اللازم لتطوير كافة المجازر بالمحافظة، وأن الدولة لديها خطة طموحة لتطويرها وتوفير احتياجات كافة المجازر وذلك حرصا على سلامة اللحوم المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومجزر المنزلة يعد الرابع من حيث الترتيب على مستوى المحافظة، حيث تم إدراجه ليتم تطويره خلال الأشهر المقبلة".

 

ووجه شاروبيم سكينة الحسينى رئيس مركز ومدينة المنزلة بمتابعة حالة النظافة بالمجزر ورفع أى تراكمات قمامة فى محيطه للحفاظ على نظافة المكان وسلامة اللحوم من التلوث.

 

من جانبها أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، على أن هناك أولويات لتطوير المجازر حيث سيتم تطوير المجازر الأكثر احتياجا لعملية التطوير والأكثر عددا فى ذبح الرؤوس.


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